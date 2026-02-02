インドネシア西ジャワ州バンドン郊外の土砂崩れ現場で行方不明者を捜索する人たち＝1月26日（ロイター＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシアの国家災害対策庁は2日、ジャワ島西ジャワ州の州都バンドン郊外で1月24日に発生した土砂崩れで、これまでに57人の遺体の身元を確認したと発表した。収容された遺体の身元確認を続けており、死者数はさらに増える見込みだ。ほかに6人が行方不明となっている。災害対策庁によると、約16