【上海＝照沼亮介、ロンドン＝市川大輔】中国スポーツ用品大手の安踏体育用品（アンタ）は２７日、独スポーツ用品大手プーマの株式２９％を取得すると発表した。プーマの筆頭株主となっている仏富豪ピノー家の持ち株会社から１５億ユーロ（約２７００億円）で取得する。アンタはプーマのブランド力や海外展開のノウハウを取り込み、事業の拡大を図る方針だ。ブランド・独立性は維持１９９１年創業のアンタは、丁世忠（ディンシ