弁護士でＹｏｕＴｕｂｅｒの福永活也氏が３０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、竹内英明元兵庫県議への名誉毀損の罪で起訴された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志被告と接見した様子を明かした。立花被告は９日に逮捕され、２８日に起訴後も勾留が続いている。２９日午前に接見した福永氏は「かなり元気でした。精神的に参って、病んでいるかといったらそうでない。留置施設は短い期間、暫定的に