JR博多駅で開かれた、特別ラッピング列車「スーパーマリオトレイン」の出発式＝29日午前JR九州は29日、任天堂とタイアップした特別ラッピング列車「スーパーマリオトレイン」の出発式をJR博多駅で開いた。ホームにマリオとルイージが駆け付け、午前9時40分ごろ、歓声に包まれながら列車が発進。マリオグッズを身に着けた子どもたちが笑顔で見送った。家族4人で訪れた西本麻美さん（38）は「列車のラッピングがかわいくて、見る