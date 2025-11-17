モデルでタレントのアンミカが17日までにオフィシャルブログを更新。全身をボルドー系でまとめた“ワントーンコーデ”を披露し、その洗練されたスタイルが反響を呼んでいる。 15日、『久しぶりの私服！オールボルドーコーデ』と題してブログを更新したアンミカ。絵文字を交えながら「久しぶりの私服ボルドーやワインレッドが着たい気分」と明かしながら「今はバーガンディとか言うのかな？昭和はワインレッド！笑」とユーモアを