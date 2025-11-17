新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』第８話を11月17日（月）夜８時から無料配信開始。配信開始に先駆け第８話のあらすじと場面写真が到着した。本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能とまっすぐに突き進む意志の強さで自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向