¡ØMISS KING¡Ù¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿Éü½²¤Ï¿Æ»ÒÂÐ·è¤Ç·èÃå¤Ø¡Ä
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè£¸ÏÃ¤ò11·î17Æü¡Ê·î¡ËÌë£¸»þ¤«¤éÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤ËÀè¶î¤±Âè£¸ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¡£¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë"¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË"Æ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ü´Ó·°¡¢¿¹½¥ÅÍ¡¢ÌÄ³¤Í£¡¢À¾²¬ùþÇÏ¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè£¸ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÉã¡¦¾´°ì¤È¤Î¡È¿Æ»ÒÂÐ·è¡É¤ò¹Ô¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤òÊú¤¤¤¿ÈôÄ»¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¯Èþ¤·¤¤É½¾ð¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾´ý¤Ç»¦¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¤Æ¤«¤éÂÐ¶É¤Ø¤Î½Ð¶Ø¤Ê¤ÉÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼¡¡¹¤È¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÈôÄ»¤¬¤Ä¤¤¤ËÉã¤ÈÈ×¾å¤ÇºÆ²ñ¡Ä¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡È»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡É¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¾´°ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿¼Â¤â¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Á´¤Æ¤¬·Ò¤¬¤ëÂè£¸ÏÃ¤Ï¡¢11·î17Æü¡Ê·î¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡ãÂè£¸ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤È¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ÎÂÐ¶É¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¡£ÈôÄ»¤Î¤â¤È¤Ë¹á¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤¬Ë¬¤ì¡¢¾´°ì¤Î¼«ÅÁ¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿°ìÉô¤Î¸¶¹Æ¤ò¼êÅÏ¤¹¡£¤½¤³¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾´°ì¤¬²È¤ò½Ð¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É¡£ ¼º¤ï¤ì¤¿²áµî¤È¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¿Ì¿¤ÎÂÐ¶É¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£ ²Ì¤¿¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î"¿Æ»ÒÂÐ·è"¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
