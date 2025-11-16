新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、チャンネル登録者数280万人超えの人気VTuber・星街すいせいのソロライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』をABEMA PPVにて2026年２月21日（土）18時より生放送する。 星街すいせいは、動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のバーチャルアイドル。力強く美しい圧倒的な歌唱力が人気を博しており、公式YouTubeチャンネルの登録者