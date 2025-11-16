星街すいせいソロライブを2月にABEMA PPVで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、チャンネル登録者数280万人超えの人気VTuber・星街すいせいのソロライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』をABEMA PPVにて2026年２月21日（土）18時より生放送する。
星街すいせいは、動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のバーチャルアイドル。力強く美しい圧倒的な歌唱力が人気を博しており、公式YouTubeチャンネルの登録者数は280万人を突破しているほか、2024年には楽曲「ビビデバ」のMVがYouTubeで１億回再生を突破しVTuber楽曲として異例のヒット。今年２月には、かねてからの夢だった日本武道館でのソロライブ『Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova” 』を初めて開催するなど音楽アーティストとしての地位を確立している。
このたびABEMA PPVにて生放送が決定した『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』は、今年２月に開催した初の日本武道館公演『Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova” 』の再演となるソロライブ。
本公演はABEMA PPVにて11月14日22時よりチケット販売を開始し、6,800円（税込）で購入・視聴することができる。チケットを購入された方は、放送後も2026年３月21日（土）23時59分まで見逃し配信で本編を視聴することが可能。また、本公演はグローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」にて世界同時配信も決定。ABEMA Liveでの視聴チケットは各国の購入ページにて販売中。なお、「ABEMA」では同じく「ホロライブプロダクション」に所属する女性VTuber・常闇トワ、角巻わため単独ライブおよび、男性VTuberグループ「ホロスターズ」の全体ライブを絶賛配信中。
(C) COVER
星街すいせいは、動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のバーチャルアイドル。力強く美しい圧倒的な歌唱力が人気を博しており、公式YouTubeチャンネルの登録者数は280万人を突破しているほか、2024年には楽曲「ビビデバ」のMVがYouTubeで１億回再生を突破しVTuber楽曲として異例のヒット。今年２月には、かねてからの夢だった日本武道館でのソロライブ『Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova” 』を初めて開催するなど音楽アーティストとしての地位を確立している。
本公演はABEMA PPVにて11月14日22時よりチケット販売を開始し、6,800円（税込）で購入・視聴することができる。チケットを購入された方は、放送後も2026年３月21日（土）23時59分まで見逃し配信で本編を視聴することが可能。また、本公演はグローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」にて世界同時配信も決定。ABEMA Liveでの視聴チケットは各国の購入ページにて販売中。なお、「ABEMA」では同じく「ホロライブプロダクション」に所属する女性VTuber・常闇トワ、角巻わため単独ライブおよび、男性VTuberグループ「ホロスターズ」の全体ライブを絶賛配信中。
(C) COVER