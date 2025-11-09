2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。14日にガーナ、18日にボリビアとの親善試合を行い、今年の活動を終える。そうしたなか、守護神である鈴木彩艶の不参加が決まった。日本サッカー協会が9日にその旨を発表した。「キリンチャレンジカップ2025（11.14 ガーナ代表戦／愛知、11.18 ボリビア代表戦／東京）に臨むSAMURAI BLUE（日本代表）において、鈴木彩艶選手（パルマ・カルチョ）が怪我のため不参加となりました。鈴木選