全国で「８万頭」…「５年前からわかっていました」クマによる被害が止まらない。’23年のクマによる死亡件数は６件、’24年は３件だったが、今年は10月31日現在、クマによって犠牲になった人は12人と過去最多。環境省によると、今年度上半期（４〜９月）の全国のクマの出没件数は２万792件で、昨年度同時期の１万5832件を大幅に上回り、秋田県に自衛隊が支援に向かうことも決まった。「こうなることは５年前からわかっていました