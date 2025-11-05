記者会見を行うダフィー米運輸長官＝10月28日/Shannon Stapleton/Reutersワシントン（CNN）ダフィー米運輸長官は４日、管制塔で業務に当たる管制官が不足する事態が国内各地で頻発する中、今後一部の空域の閉鎖を迫られる可能性があると述べた。政府予算が失効した後、管制官不足から運航に支障が出る事態が相次いでおり、状況が改善する見通しはまったく立っていない。ダフィー氏は記者会見で「今後1週間で大混乱に陥る」と述べ、