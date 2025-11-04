彩乃は夫と2人の子どもと暮らす、4人家族。長い不妊治療の末に授かった子どもたち。彩乃にとって、家族はかけがえのない存在でした。しかし、突然、夫から「新しい良い人を見つけた方が幸せになれるよ」と告げらます。夫は娘が通う保育園の保育士と不倫していたのです。さらに、「家族よりも不倫相手を選ぶ」と、言い切り…。離婚騒動を通じて、「母として」「一人の女性として」強く前を向く姿を描いた作品、『夫が保育園の先生と