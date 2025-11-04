関メディベースボール学院・藤田トレーナーが指摘する、猫背姿勢が引き起こす肩の負担姿勢の悪い選手はプレーにも影響する――。野球を続けてきて「なぜ思うような投球ができないのか」と悩む子どもは多い。その答えの1つが骨盤の安定性。中学硬式日本一の経験がある兵庫「関メディベースボール学院」の藤田真悟トレーナーは、「骨盤のブレをなくす椅子トレーニング」を提案している。これは投球フォームの安定だけでなく、肩の