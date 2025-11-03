Photo: ヤマダユウス型 思わず唸る製品、大集合！11月1日（土）〜5日（水）、今年のグッドデザイン賞受賞製品を一同に展示した「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」が開催中です。場所は東京ミッドタウン。 Photo: ヤマダユウス型 入場は無料で、誰でも作品を見ることができます。Gのロゴでおなじみのグッドデザイ