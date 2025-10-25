YouTuberの小野かこさんが、10月25日までにインスタグラムを更新し、双子の妹・小野あこさんとのコンビで大食いYouTuberとして活動している「はらぺこツインズ」の活動休止を報告した。【写真】双子姉妹、巨大＆カラフルなパンを前にポーズかこさんは、「いつも温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます」と始めた上で、「突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなり