満を持しての登板のはずが……今季リーグ最下位に沈んだロッテ。その新監督にサブロー氏（49）が就任した。【写真を見る】呪い…？「PL学園」出身の監督たちの実績を見てみると1995年にドラフト1位でロッテに入団。リーグ3位から日本一になった“下克上”の2010年を含め、長きにわたり主軸を担った。16年に引退し、23年から2軍監督に。チーム不振の今季途中から1軍ヘッドコーチに昇格している。スポーツ紙デスクいわく、「将