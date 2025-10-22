新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は21日、都市伝説系人気YouTuber・Naokiman（ナオキマン）の冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#１を放送した。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と