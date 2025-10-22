井戸田潤の“ピンクハーレーの呪い”にスタジオ驚愕！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は21日、都市伝説系人気YouTuber・Naokiman（ナオキマン）の冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#１を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
この日の放送では“国家の裏で暗躍する超能力者SP”と題し、国家と超能力の関係や、裏で起きている“能力者バトル”など、ディープな都市伝説を深掘り。ゲストには俳優の桜田通、お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤、元BiSHメンバーで作家としても活躍するモモコグミカンパニーが登場し、それぞれが体験した不思議な出来事や“能力の芽生え”について語った。
番組冒頭、井戸田が「都市伝説はあまり触れてこなかったんですが、ひとつあるんですよ」と切り出し、自身のバイクに関するある都市伝説を披露。「ピンクのハーレーに乗っていて、『アメトーーク!』のバイク芸人企画ですごくいじってもらったんですけど……芸能界で僕のバイクをいじった人がことごとく自粛していったんです」と明かし、いじった人物として宮迫博之、徳井義実、渡部建の名前を挙げると、スタジオはどよめきに包まれた。
また「“ハーレーの呪い”っていう記事も出たくらい」と語った井戸田。そんななか“例外”として「唯一いじってなかったのに自粛したのは（相方の）小沢さん」と語ると、「近すぎたんだね」とスタジオは大爆笑。
そんな井戸田に、“気”を操る能力者のTは「井戸田さんはサイキックな気の立ち方してる。ヒーラー（治療者）タイプの気です」と井戸田の“超能力体質”を指摘し、さらに超常現象研究家の秋山眞人も「昔から（超能力の）素質あると思ってました」とコメント。スタジオからは「今日って井戸田さんの能力開花回ですか!?」との声も飛び出し、“ピンクハーレーの呪い”からのまさかの展開に、スタジオは大きな盛り上がりを見せていた。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#１は、ABEMAにて無料見逃し配信中なので、ぜひチェックを。
