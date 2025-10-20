博多華丸大吉の華丸が２０日、ＮＨＫ「あさイチ」で、まさかの朝ドラ受けを行い、大吉からたしなめられた。この日の朝ドラ「ばけばけ」では、松野家の借金返済のため、遊郭の客引きまでやりだした銀二郎（寛一郎）に、勘右衛門（小日向文世）が激怒。だが銀二郎も、鎧や刀を売って金を作るべきだと真っ当反論し、勘右衛門は「恥をさらして得た金は一切家にいれるな」と言ってしまう。松野家のために働いていた銀二郎はこれで