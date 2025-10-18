iPhone 16eの発売は2025年2月。iPhone 16eがSEシリーズの実質的後継機とすると、前機種iPhone SE3の発売は2022年3月のことだった。廉価版iPhoneは、毎年、新機種が発売されるわけではなかった。だが、今後はそのルールが大きく変わるかもしれない。来年（26年）前半、iPhone 16eの後継機が発表、発売されるかもしれないという情報が駆け巡っている。「ダイナミックアイランド」が搭載される？Appleの新製品情報に詳しいミンチー・