「あなたの一票で、世界一のガンダムが決まる」そんなファン待望の公式企画「全世界“ガンダム”総選挙2025」が、10月9日よりスタートしました。ファーストから最新作まで、200機以上のガンダムが栄光の座を競います。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本総選挙は、「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して実施される、シリーズ初の全世界・10言語対応の投票イベント。各国のファンがそれぞれの言