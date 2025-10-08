Bジェイズに逆転勝ち…1勝2敗に【MLB】ヤンキース 9ー6 ブルージェイズ（日本時間8日・ニューヨーク）ヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地・ブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に9-6で勝利し、今シリーズ1勝目を挙げた。負けたら地区シリーズ敗退が決まるという一戦で最大5点差を巻き返した。トロントで2連敗し、後がなかったヤンキースだったが初回から躓いた。ゲレーロJr.に2ランを献上し、先制を許した。その裏にスタ