Bジェイズに逆転勝ち…1勝2敗に

【MLB】ヤンキース 9ー6 ブルージェイズ（日本時間8日・ニューヨーク）

ヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地・ブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に9-6で勝利し、今シリーズ1勝目を挙げた。負けたら地区シリーズ敗退が決まるという一戦で最大5点差を巻き返した。

トロントで2連敗し、後がなかったヤンキースだったが初回から躓いた。ゲレーロJr.に2ランを献上し、先制を許した。その裏にスタントンの適時打で1点を返したが、4回にバーショ、クレメント、サンタンダーの3連打で4失点。一気に5点差に広げられた。

しかし、3回に反撃する。ジャッジの適時打、スタントンの安打で3点差に迫ると、4回1死一、二塁ではジャッジが左翼ポールへ起死回生の同点3ラン。5回にはチザムJr.のソロで勝ち越しに成功した。

投げては先発のロドンは3回途中6失点でマウンドを降りたが、以降はクルーズ、ドバル、ヒル、ウィリアムズ、ベッドナーとマシンガン継投で逃げ切った。これで1勝2敗とした。（Full-Count編集部）