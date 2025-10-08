女性アイドルグループ「.Link」（どっとりんく）が7日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの南世花（みなみ・せいか）のプライベート情報がネット上に流出したことについて、声明を出した。 【写真】プライベート画像が流出してしまった「南世花」 公式アカウントは運営の署名入りで「一部SNS上における投稿について」という文書を公開。「この度、一部ネット上におきまして、