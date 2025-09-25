サッカーJ2・ブラウブリッツ秋田は、今年もJ1に昇格した場合、プレーするための参加資格＝クラブライセンスを取得しました。今回のクラブライセンスは、Jリーグの開催時期が新たに変わるまでの間の来年前半のみに適用される限定的な資格です。ブラウブリッツ秋田は、2021年以来、J1でプレーできる参加資格＝クラブライセンスの取得を続けていますが、今回も、本来の取得の基準を完全には満たしていない、