ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）のコンサート中に事故が起きた。13日にソウル郊外の仁川（インチョン）で開催した「SEVENTEEN WORLD TOUR『NEW＿』IN INCHEON」公演で使用された、特殊効果花火の一部が観客席方向に落ちて2人が負傷した。所属事務所が発表した。所属事務所のPledisエンターテインメントは翌14日、公式ファンコミュニティープラットフォームWeverseを通じ「13日に進行されたSEVENTEENワールドツア