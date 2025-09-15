dejavu（デジャヴュ）2025年秋新作コスメ情報が到着！“究極のナチュラル眉”を叶えるシアーな色づきの眉マスカラが登場。『シアーカラーブロウ』が9月19日（金）より全国のPLAZA、MINiPLAで先行発売されます。今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミもご紹介します。dejavu（デジャヴュ）2025年秋新作コスメdejavu（デジャヴュ）2025年秋コスメ『シアーカラーブロウ』こんにちは、ふぉーちゅん