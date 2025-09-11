『ピカチュウ東京ばな奈』が大きくなっちゃった！？”4個入クッションセット” ゲットのチャンス！☆可愛いピカチュウのクッションセットイメージをチェック！（写真9点）＞＞＞「ポケモン東京ばな奈」は今年で誕生5周年。前回大好評だった ”メガだきまくら” に続いて、今年は「クッションセット」が登場する。お菓子『ピカチュウ東京ばな奈』がそのまま大きくなったみたいな、大迫力の箱入りクッション！箱をあけると、『ピカ