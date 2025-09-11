¡ÚÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡ÛBIG¤Ê¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×µÍ¤á¹ç¤ï¤»¡ª¡© ¡Ö4¸ÄÆþ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡Ø¥Ô¥«¥Á¥å¥¦Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡¡É4¸ÄÆþ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡É ¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡ù²Ä°¦¤¤¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Ïº£Ç¯¤ÇÃÂÀ¸5¼þÇ¯¡£Á°²óÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ ¡É¥á¥¬¤À¤¤Þ¤¯¤é¡É ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤ª²Û»Ò¡Ø¥Ô¥«¥Á¥å¥¦Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÈ¢Æþ¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª
È¢¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ô¥«¥Á¥å¥¦Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬4¤Ä¤â¥º¥é¥ê¡£¡¡½Ä43cm¡ß²£26cm¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ò¤¶¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¢¤â¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤ª²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬Ìó4ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡ª
¥¿¥ª¥ë¤âÍÎÉþ¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦Âç¤¤µ¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Î¾®Êª¤òÆþ¤ì¤Æ¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ú¸ø¼°¡Û¾¡¿µìTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¡Ê@tokyobanana1991¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢³ºÅö¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¡Ö#¥Ô¥«¥Á¥å¥¦Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ì¤ÐOK¡£
ÃêÁª¤Ç25Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë10¡§00¡Á9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBIG¤Ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¡ÊC¡ËPokémon. ¡ÊC¡ËNintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
