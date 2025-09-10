宮崎・都城市のガソリンスタンドで、60代くらいとみられる男性が運転する白い車が突然加速し洗車機に突進、敷地内の建物に衝突する事故が発生した。軽油の計量器と精算機が全壊し、洗車機が壊れて現在は使用を中止しているという。けが人はおらず、物損事故として警察が捜査を進めている突然加速し停止バー跳ね上げ洗車機に突進前方部分が浮いた状態で止まっている白い車。そのそばで、ドライバーとみられる人物が立ち尽くしている