アフリカ中部のコンゴ民主共和国は4日、死亡率が高い感染症「エボラ出血熱」の新たな流行が確認され、これまでに15人が死亡したと発表しました。ロイター通信によりますと、コンゴ民主共和国の保健省は4日、患者の検体を調べた結果、エボラ出血熱のウイルスを確認し、国内で感染が拡大していると発表しました。これまでに28件の疑い例があり、15人が死亡したということです。エボラ出血熱は致死率が高く、血液など体液との接触を通