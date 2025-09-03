まだまだ暑い日が続きますが、食卓だけでも「秋の装い」を始めてみてはいかがでしょうか？今回は、秋の旬素材「カボチャ」を使った、簡単でおいしい副菜のレシピを、和食屋『賛否両論』店主の笠原将弘さんに伝授していただきます。まさに「お店級」の味をぜひご家庭でお試しください。秋の王道食材「カボチャ」で簡単副菜秋の味覚の代表格といえば、なんといっても優しい甘さのカボチャ。ほっくりした滋味深い味わいは、どんな調