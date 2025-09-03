まだまだ暑い日が続きますが、食卓だけでも「秋の装い」を始めてみてはいかがでしょうか？ 今回は、秋の旬素材「カボチャ」を使った、簡単でおいしい副菜のレシピを、和食屋『賛否両論』店主の笠原将弘さんに伝授していただきます。まさに「お店級」の味をぜひご家庭でお試しください。

秋の王道食材「カボチャ」で簡単副菜

秋の味覚の代表格といえば、なんといっても優しい甘さのカボチャ。ほっくりした滋味深い味わいは、どんな調理にも合います。

今回は下ゆで不要でさっと炒めて完成する1品をご紹介します。カボチャの甘さと卵のふんわり優しい味わいに、ザーサイのうま味がアクセントになっています。

●カボチャ卵炒め

【材料（4人分）】

カボチャ 1／8個

卵 3個

ザーサイ 20g

A［砂糖、酒各大さじ1 塩小さじ1／3］

サラダ油 大さじ2

B［しょうゆ、みりん各小さじ1］

粗びきコショウ（黒） 少し



【つくり方】

（1） カボチャは5mm厚さのひと口大に切る。ザーサイはみじん切りにする。

（2） 卵は溶きほぐし、Aを加えて混ぜ合わせる。

（3） フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、（2）をふんわり炒めて取り出す。

（4） 残りのサラダ油をたし、（1）のカボチャを重ならないように並べて両面を焼き、火をとおす。B、（1）のザーサイを加えてさっと炒め、（3）を戻して炒め合わせる。器に盛り、コショウをふる。

［1人分163kcal］

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mLです