トッテナムの日本代表DF高井幸大の現状を現地メディアが伝えている。20歳の日本人DFは、今夏に川崎フロンターレからトッテナムに加入。しかし怪我のため、プレシーズンのアジアツアーではメンバー外に。トーマス・フランク監督は「コウタは残念ながら足底腱膜を負傷してしまった。正確にどの程度の症状なのかは分からない。数週間かかるだろう」と説明していた。 まだ実戦に出場できていない高井だが、トッテナムの地元