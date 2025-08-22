芸術に触れることで、心の病の治療にアプローチする心理療法「アートセラピー」。この治療を行っている阿南市の病院に、県出身のプロバレエダンサーが訪れました。 ■心の治療に芸術 阿南市見能林町にある精神科病院、杜のホスピタル。ここでは、リハビリの一環として、庭でイチジクや柿の収穫を行うなど、患者の心の病の治療に、緑あふれる庭を活用しています。それに加え、音楽や絵画など、芸術を取