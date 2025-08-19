近年、首都圏において新築・中古を問わずマンション価格の上昇が続くなか、「狭小戸建」への注目が高まっています。株式会社LIFULL（東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サービス『LIFULL HOME'S』がこのほど発表した「狭小戸建の供給戸数とシェア」に関する調査によると、同サービスに掲載された首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）の狭小戸建のシェアは2020年から5年で「約2.7倍」になっていることがわかりまし