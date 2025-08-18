ドン・キホーテを創業し、一代で売上2兆円、時価総額3兆円に育て上げた名物経営者の“ラストメッセージ”とは――。（全2回の1回目／つづきを読む）【写真】「5年後の生存率は2%以下」「肺のところに黒い影が…」“最末期がん”を公表したドン・キホーテ創業者の安田隆夫氏（76）◆◆◆「最末期とも言えるがんを患っています」「驚安の殿堂ドン・キホーテ」の生みの親、安田輶夫氏（76）。型破りな経営者として知られ、