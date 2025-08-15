アジアを代表するトップアスリートとして注目される大谷とソン・フンミン(C)Getty Images新たにアメリカに上陸したアジアンスターの存在が国際的な関心を集めている。現地時間8月6日、米メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCとの電撃契約を交わした韓国代表FWソン・フンミンだ。【動画】トラウトを翻弄しての奪三振！大谷翔平の圧巻投球を見るまさに驚きの決断だった。前所属のトッテナムとは2006年6月までの契約