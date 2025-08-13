カナダ南西部の民家に侵入したクロクマを、体重2.7キロほどの小さなポメラニアンが追い払ったというエピソードを現地メディアが報じ、日本のXユーザーの間で驚きを集めている。開いたドアから入り...犬に追われて逃げるクマ話題となっているのは、カナダの民放テレビ局「Global Television Network」（コーラス・エンターテインメント）のニュースサイト「Global NEWS」が日本時間2025年8月8日に公開した記事だ。記事タイトルは、