歯の健康と美しさを保つには、毎日の+αケアが鍵。そんななか、オーラルケアブランド「Dr.Oral」から新登場したのが、目に見えて効果がわかる“黒”のデンタルフロス。炭の吸着力と独自のウェーブ繊維で、気になる歯間の歯垢を瞬時にキャッチ。手軽で使いやすいだけでなく、香りも楽しめる3種のフレーバーで、毎日のフロス習慣がぐっと身近に。これは、一度使えば手放せなくなる新定番になりそう♡