大ヒット漫画・アニメ「七つの大罪」を原作としたオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』が、公式ブランドサイトを公開、事前登録の受付を開始した。同作はPlayStation5、PC（Steam）、iOSAndroidといったプラットフォームを対象に、2025年内のリリースを予定している。オリジナルのマルチバースストーリーが展開されるオープンワールドRPG！ 『七つの大罪：Origin』『七つの大罪：Origin』は、全世界で7000万ダウンロードを