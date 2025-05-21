「UNIQLO（ユニクロ）」などを展開するファーストリテイリンググループのファッションブランド「PLST（プラステ）」が、ウィメンズ、メンズの人気商品をお得な期間限定価格などで販売する「プラステ感謝祭」を5月23日から行います。期間限定価格になるのは、ウィメンズでは上品な透け感でトレンドを楽しめるシアー素材を使った「シアーカーディガン」（8990円、以下、税込み）や「シアーフレアスリーブTシャツ」（6990円）、メ