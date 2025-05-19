株式会社丸亀製麺が展開する、食の感動体験を追求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、「25周年丸亀ニコニコプロジェクト」企画の第３弾として、『丸亀製麺かき揚げ総選挙2025』を実施する。「25周年丸亀ニコニコプロジェクト」とは丸亀製麺の25周年を記念し、お客さまへの感謝をお伝えしながら、皆さまと共に笑顔あふれる１年をつくっていくプロジェクト。そして今回、これまで販売してきたもの、そ