国民民主党は、「もっと！手取りを増やす」と銘打った緊急経済対策を発表しました。緊急経済対策では、減税について▼いわゆる「年収の壁」を178万円への引き上げるほか、▼ガソリン税の暫定税率を今年6月までに廃止すること、▼AIなど成長分野への投資減税などを盛り込んでいます。このほか、▼現役世代の社会保険料の負担軽減や、▼就職氷河期世代への支援も掲げています。国民民主党は、この対策を夏に行われる参院選の公約の柱