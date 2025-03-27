フジテレビと親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）の定例取締役会が27日、東京・台場の同局で行われた。終了後にフジ・メディア・ホールディングスの金光修社長とフジテレビ清水賢治社長が報道陣の囲み取材に対応。金光氏は日枝久氏がフジサンケイグループの代表を辞任することを明かした。この日、フジ・メディア・ホールディングスの公式サイトは日枝氏のフジテレビ相談役退任を発表した。金光氏は「日枝相談役は