２０日、クルスク州スジャのガス施設が炎上する様子をドローンで撮影した画像/Social Media/Reuters（ＣＮＮ）ロシアとウクライナは２１日、ロシア・クルスク州にあるガス計量施設への攻撃を巡って非難の応酬を繰り広げた。同州スジャに位置するこの施設は、両国の国境から数百メートルしか離れていない。数日前には米国が両国に対して、エネルギーインフラへの攻撃を一時停止するよう申し出たばかり。ロシア国防省は、ウクライナ