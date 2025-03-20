貝印のパーソナルケアブランド「miness」は、4月1日（火）から、ディズニープリンセスとコラボレーションした音波振動カミソリ「miness bi‐hada ompa L ホルダー替刃2個付 ディズニープリンセス」を発売する。【写真】ベルやラプンツェルも！ディズニープリンセス×「miness」コラボデザイン一覧■6人のプリンセスをデザイン今回数量限定で登場するのは、カミソリ本体にディズニープリンセスをモチーフにしたロゴをあしらっ