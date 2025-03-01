経済本や決算書を読み漁ることが趣味のマネーライター・山口伸です。『日刊SPA!』では「かゆい所に手が届く」ような企業分析記事を担当しています。さて、今回は株式会社すかいらーくホールディングスを紹介したいと思います。かつて同社はハンバーグやピザを主力商品とする「すかいらーく」を全国に展開し、日本にファミレスを広めた存在です。バブル崩壊以降には低価格業態「ガスト」を開発し、現在に至るまで同社の主力ブラ