不倫する男性は言葉巧みに、耳触りの良い言葉で相手の女性を自分に都合良くコントロールしようとするでしょう。そこで今回は、そんな不倫男が無意識に口にする「自分勝手なセリフ」を紹介します。「離婚に向けて動いている」不倫する男性は「離婚に向けて動いている」というセリフで、不倫相手の女性に将来一緒になれる可能性があることを期待させようとします。きっと女性に「夫婦関係がうまくいっていない」と思わせることで、関